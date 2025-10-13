Prima pagina

Gazzetta dello Sport su Esposito: "Pio Mio"

Gazzetta dello Sport su Esposito: "Pio Mio"TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:53
di Arturo Minervini

"Pio Mio": così titola l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parlando di un’Inter che sii tiene stretta il suo gioiello: Sebastiano Esposito è ormai fuori dal mercato. Il club nerazzurro ha deciso di puntare forte sull’attaccante, raddoppiandogli l’ingaggio e prolungando il contratto fino al 2030.

Dopo un’estate in cui ha conquistato la fiducia di Cristian Chivu, Esposito ha mostrato segnali di crescita costante, convincendo la dirigenza a investire su di lui come simbolo del futuro nerazzurro.