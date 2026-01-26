"Giovane opportunità, vecchio sistema", curva Verona contesta la cessione al Napoli

"Presidio: 'Giovane' opportunità, vecchio sistema", questo lo striscione affisso dalla curva dell'Hellas Verona, durante la partita di stasera contro l'Udinese, con il quale i tifosi scaligeri hanno contestato la cessione di Giovane a Napoli da parte della proprietà Presidio Investors. Infatti, non è la prima volta che il Verona ceda uno dei suoi calciatori più importanti nella sessione di mercato di gennaio.