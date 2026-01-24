Giovane subito in campo? L’idea di Conte per Juventus-Napoli

"Benvenuto Giovane!”. Con questo messaggio pubblicato su X, Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante brasiliano al Napoli. Un’operazione resa possibile anche grazie ai rapporti consolidati con il Verona, che hanno facilitato la chiusura dell’accordo. Affare a titolo definitivo con un indennizzo basso e diversi bonus, per un totale di 20 milioni.

Dopo aver superato le visite mediche, Giovane ha firmato immediatamente il contratto e il Napoli ha depositato tutta la documentazione in Lega, rendendo il tesseramento effettivo in tempo per la sfida contro la Juventus. Il classe 2003 ha poi raggiunto la squadra in ritiro a Torino ed è dunque convocato da Antonio Conte. Andrà almeno in panchina allo Stadium, ma nei piani del tecnico azzurro, riferisce Matteo Moretto, c'è il debutto già nel corso della gara di domani, vista anche la grande emergenza legata agli infortuni.