Gutierrez show in Germania: i tifosi del Napoli lo rimpiangono

Un gol e tre assist in Bundesliga: è questo il bottino di Miguel Gutiérrez, protagonista di un impatto immediato con la maglia del Bayer Leverkusen. Il terzino spagnolo si è rapidamente conquistato l’affetto dei tifosi tedeschi, diventando già uno dei giocatori più apprezzati dell’organico. Numeri e prestazioni che stanno confermando le qualità mostrate in precedenza e che alimentano inevitabilmente i rimpianti dalle parti di Napoli. Il club azzurro ha infatti deciso di cedere Gutiérrez durante l’ultima sessione estiva, incassando circa 30 milioni di euro. Una scelta maturata nell’ambito delle strategie societarie per finanziare e ridisegnare la rosa.

Gutiérrez, il rimpianto dei tifosi azzurri

La partenza dello spagnolo è stata una delle decisioni più discusse del mercato estivo del Napoli. Gutiérrez era considerato un profilo importante, ma alla fine è stato individuato come uno dei sacrificabili per permettere al club di completare altre operazioni. A distanza di pochi mesi, però, il suo rendimento in Bundesliga sta attirando nuovamente l’attenzione. Un gol e tre assist rappresentano un bottino significativo, soprattutto considerando il rapido ambientamento in Germania. Per i tifosi del Napoli, le prestazioni offerte con il Bayer Leverkusen trasformano così quella cessione in un possibile rimpianto. Il giocatore, intanto, continua a brillare e a raccogliere consensi in Bundesliga.