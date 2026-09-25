Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Nations League, è il giorno di Italia-Belgio
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Calcio in TV, oggi spazio alla Nations League con Italia-Belgio. Gli Azzurri sfidano il Belgio nella gara in programma alle 20:45.
È il giorno di Italia-Belgio. La Nations League torna protagonista della programmazione calcistica televisiva con la sfida in programma alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Gli Azzurri di Roberto Mancini affrontano il Belgio guidato da Mark van Bommel, in una gara che apre il percorso delle due Nazionali nella competizione. Di seguito la programmazione in tv.
VENERDÌ 25 SETTEMBRE
18.00 Diretta Gol Nations League - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.45 Italia-Belgio (Nations League) - RAI 1
20.45 Diretta Gol Nations League - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.45 Turchia-Francia (Nations League) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
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Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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