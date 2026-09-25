Ultim'ora Nazionale, Vergara salta il Belgio? Sky: "Andrà in tribuna"

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Antonio Vergara non sarà a disposizione per la sfida di questa sera tra Italia e Belgio. Il giovane talento del Napoli, secondo quanto riportato da Sky Sport, assisterà alla partita dalla tribuna e dovrà rimandare il suo debutto con la maglia della Nazionale italiana. Una scelta legata alle valutazioni del commissario tecnico Roberto Mancini, che ha deciso di non inserire il centrocampista tra i giocatori disponibili per la gara di Nations League. Per Vergara resta comunque l’esperienza del primo approccio con il gruppo azzurro, in attesa di una possibile occasione nelle prossime sfide.

Vergara resta nel progetto azzurro

L’esclusione dalla gara contro il Belgio non dovrebbe infatti rappresentare un passo indietro nelle gerarchie della Nazionale. Mancini continua a considerare il giovane calciatore un profilo interessante e, secondo Sky Sport, punta su di lui in vista dei prossimi impegni di Nations League. Vergara avrà quindi l’opportunità di continuare ad allenarsi con il gruppo e di lavorare per conquistare spazio nelle successive partite. Il debutto con l’Italia è soltanto rimandato.