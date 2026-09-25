Vergara, Zaniolo ed Esposito in tribuna: i convocati di Mancini per Italia-Belgio
Sono stati ufficializzati i 23 calciatori convocati da Roberto Mancini per la sfida di Nations League contro il Belgio, in programma questa sera alle 20.45. Il commissario tecnico ha definito il gruppo a disposizione per il match, lasciando invece in tribuna undici giocatori. Tra questi figura anche Antonio Vergara, che dovrà quindi rimandare il debutto con la Nazionale maggiore. Presenti invece diversi nomi di esperienza, tra cui Gianluigi Donnarumma, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, oltre ai giovani inseriti nel progetto azzurro.
La lista completa degli Azzurri
PORTIERI: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario.
DIFENSORI: Kayode, Ahanor, Calafiori, Coppola, Scalvini, Di Lorenzo, Mancini.
CENTROCAMPISTI: Romano, Mandragora, Tonali, Doumbia, Zoma, Frattesi, Barella.
ATTACCANTI: Pio Esposito, Kean, Raspadori, Scamacca, Maldini, Cambiaghi.
IN TRIBUNA: Pessina, Bastoni (squalificato), Ghilardi, Kouadio, Ruggeri, Ricci, Fagioli, Inacio, Vergara, Zaniolo, Sebastiano Esposito.
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