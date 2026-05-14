Tuttonapoli Hojlund, 0 tiri in porta e un xG inesistente: cosa c'è dietro il digiuno dal gol

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Rasmus Hojlund ha effettuato 11 tiri nelle ultime sei presenze, senza mai centrare la porta. L'attaccante danese è finito così al centro del dibattito: scarso rendimento o contesto problematico? Per rispondere alla domanda, abbiamo analizzato la qualità delle occasioni che ha avuto a disposizione.

Ebbene, nelle ultime sei presenze sono capitati soltanto 0.62xG (expected goals) sui piedi del danese: nel periodo ben 97 calciatori in Serie A sono sopra di lui. Per esempio, Donyell Malen ne ha collezionati 5.71 e Nikola Krstovic 4.09. Lo stesso McTominay ha registrato 5.16xG dai quali ha segnato 3 reti.



Il dato dei gol attesi indica la qualità dell’occasione e non del tiro, preciso o sbagliato che sia. Dunque, contro Cagliari, Parma, Lazio, Cremonese, Como e Bologna, Hojlund ha calciato sì 11 volte senza centrare la porta, ma quelle conclusioni erano a bassissimo coefficiente di pericolosità. Le condizioni perché quei tiri finissero in gol o quantomeno centrassero lo specchio, erano a dir poco minime.