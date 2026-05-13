Ufficiale Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte

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Il Napoli si prepara alla penultima giornata di campionato, quando sfiderà il Pisa in trasferta (data e orario non sono ancora noti)

Il Napoli si prepara alla penultima giornata di campionato, quando sfiderà il Pisa in trasferta (data e orario non sono ancora noti) per conquistare l'aritmetica qualificazione alla Champions League. Oggi a Castel Volturno c'è stata la ripresa degli allenamenti.

Di seguito il report pubblicato dal club azzurro: "Gli azzurri riprendono gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato contro il Pisa. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha svolto un lavoro tecnico".