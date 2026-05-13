Corsa Champions, il Napoli parte favorito: ecco quanti punti servono per l'aritmetica

vedi letture

La corsa Champions entra nella fase decisiva e il Napoli parte in vantaggio rispetto alle rivali. Con Inter già qualificata grazie allo scudetto conquistato, restano tre posti disponibili per cinque squadre: Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como. Secondo Sportmediaset, gli azzurri sarebbero la formazione con maggiori possibilità di chiudere tra le prime quattro. “Al Napoli bastano tre punti per centrare l’obiettivo”, sottolinea l’emittente, evidenziando anche come il calendario sorrida alla squadra di Antonio Conte. La trasferta contro il Pisa viene infatti considerata l’occasione ideale per blindare la qualificazione.

Napoli in pole per la Champions League

Più complicata la situazione di Milan e Roma, indicate come le squadre maggiormente a rischio. I rossoneri affronteranno il Genoa e una sconfitta potrebbe complicare tutto, mentre i giallorossi saranno attesi dal derby contro la Lazio. Anche il Como resta ancora in corsa, pur partendo leggermente indietro rispetto alle concorrenti.