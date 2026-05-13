Lukaku torna a casa, dal Belgio: "Uno studio legale ha gestito l'accordo col Napoli"

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Lukaku è già stato visto a Tubeke e durante il percorso di riabilitazione ad Anversa ha ricevuto anche la visita del commissario tecnico del Belgio Rudi Garcia.

Il Napoli si prepara ad affrontare le ultime due partite della stagione contro Pisa e Udinese, gare decisive per chiudere al meglio il campionato e conquistare definitivamente la qualificazione alla prossima Champions League senza Romelu Lukaku, che non prenderà parte a questo finale di stagione. L’attaccante belga, infatti, ha trovato un accordo con il club per lasciare temporaneamente Napoli e proseguire il proprio percorso di preparazione in Belgio in vista dei prossimi Mondiali.

Lukaku torna in Belgio per preparare il Mondiale

Secondo quanto riportato dai media belgi, tra cui Het Nieuwsblad, la decisione sarebbe maturata anche considerando che Lukaku non rientrava pienamente nei piani tecnici di Antonio Conte per il finale di stagione. Grazie anche al supporto dello studio legale Cresta, che segue l’attaccante nelle questioni contrattuali e organizzative, è stato raggiunto un accordo condiviso con il Napoli. Il centravanti potrà così seguire un programma personalizzato in Belgio, assistito da fisioterapisti e preparatori atletici che conosce bene, con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni possibili alla Coppa del Mondo. Lukaku è già stato visto a Tubeke e durante il percorso di riabilitazione ad Anversa ha ricevuto anche la visita del commissario tecnico del Belgio Rudi Garcia. Tutto il lavoro verrà comunque svolto in costante coordinamento con il Napoli.