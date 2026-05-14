Sorpresa Lukaku, messaggio al Napoli sui social: la sua frase

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La punta lancia messaggi sui social. In modo particolare, ha risposto a un post del club per gli auguri di ieri, giorno del suo 33esimo compleanno

Romelu Lukaku è tornato in Belgio, ripartirà dal centro federale per allenarsi in vista del Mondiale. Una decisione presa e condivisa da tutte le parti in causa. Intanto lancia messaggi sui social. In modo particolare, ha risposto a un post del club per gli auguri di ieri, giorno del suo 33esimo compleanno. "Sempre forza Napoli. Grazie di cuore" ha scritto Big Rom su Instagram.

Lukaku torna in Belgio per preparare il Mondiale

Secondo quanto riportato dai media belgi, tra cui Het Nieuwsblad, la decisione sarebbe maturata anche considerando che Lukaku non rientrava pienamente nei piani tecnici di Antonio Conte per il finale di stagione. Grazie anche al supporto dello studio legale Cresta, che segue l’attaccante nelle questioni contrattuali e organizzative, è stato raggiunto un accordo condiviso con il Napoli. Il centravanti potrà così seguire un programma personalizzato in Belgio, assistito da fisioterapisti e preparatori atletici che conosce bene, con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni possibili alla Coppa del Mondo