Ufficiale Ligue 1, il PSG è campione con una giornata d'anticipo: ancora in gol Kvara!

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Un risultato che ha permesso al PSG di allungare definitivamente in vetta, chiudendo il discorso titolo prima dell’ultima giornata di campionato.

Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique si è laureato campione di Francia conquistando matematicamente la Ligue 1 con una giornata d’anticipo. Decisiva è stata la vittoria ottenuta questa sera sul campo del Lens, secondo in classifica, grazie al successo per 2-0 firmato dalle reti di Khvicha Kvaratskhelia e Ibrahim Mbaye. Un risultato che ha permesso al PSG di allungare definitivamente in vetta, chiudendo il discorso titolo prima dell’ultima giornata di campionato.

PSG campione con un turno d’anticipo

Con nove punti di vantaggio sul Lens e una sola partita ancora da disputare, il Paris Saint-Germain non può più essere raggiunto in classifica. La squadra di Luis Enrique conferma così il proprio dominio in Francia, conquistando un altro titolo nazionale al termine di una stagione gestita con grande continuità. L’ultima gara contro il Paris FC servirà ormai soltanto come passerella conclusiva per celebrare il trionfo e la conquista dell’ennesima Ligue 1 della storia del club parigino. Di seguito la classifica della Ligue 1 con una sola giornata da giocare.

PSG 76

Lens 67

Lille 61

Lione 60

Rennes 59

Olympique Marsiglia 56

Monaco 54

Strasburgo 50

Lorient 45

Tolosa 44

Paris Fc 41

Brest 38

Angers 35

Le Havre 32

Auxerre 31

Nizza 31

Nantes 23

Metz 16