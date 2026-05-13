Ligue 1, il PSG è campione con una giornata d'anticipo: ancora in gol Kvara!
Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique si è laureato campione di Francia conquistando matematicamente la Ligue 1 con una giornata d’anticipo. Decisiva è stata la vittoria ottenuta questa sera sul campo del Lens, secondo in classifica, grazie al successo per 2-0 firmato dalle reti di Khvicha Kvaratskhelia e Ibrahim Mbaye. Un risultato che ha permesso al PSG di allungare definitivamente in vetta, chiudendo il discorso titolo prima dell’ultima giornata di campionato.
PSG campione con un turno d’anticipo
Con nove punti di vantaggio sul Lens e una sola partita ancora da disputare, il Paris Saint-Germain non può più essere raggiunto in classifica. La squadra di Luis Enrique conferma così il proprio dominio in Francia, conquistando un altro titolo nazionale al termine di una stagione gestita con grande continuità. L’ultima gara contro il Paris FC servirà ormai soltanto come passerella conclusiva per celebrare il trionfo e la conquista dell’ennesima Ligue 1 della storia del club parigino. Di seguito la classifica della Ligue 1 con una sola giornata da giocare.
PSG 76
Lens 67
Lille 61
Lione 60
Rennes 59
Olympique Marsiglia 56
Monaco 54
Strasburgo 50
Lorient 45
Tolosa 44
Paris Fc 41
Brest 38
Angers 35
Le Havre 32
Auxerre 31
Nizza 31
Nantes 23
Metz 16
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