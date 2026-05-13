Pisa, sarà emergenza contro il Napoli: Hiljemark senza 5 calciatori

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La settimana che porta alla sfida contro il Napoli non si apre con buone notizie per il Pisa. La formazione nerazzurra continua infatti a fare i conti con una situazione complicata sul fronte delle disponibilità, tra infortuni e squalifiche che rischiano di pesare parecchio in vista del match dell’Arena Garibaldi. Nel primo allenamento settimanale non si sono visti Tramoni, Denoon e Coppola, tutti ancora indisponibili e alle prese con i rispettivi problemi fisici. Assenze che riducono ulteriormente le opzioni dello staff tecnico in un momento già delicato della stagione.

Pisa, cinque assenze contro il Napoli

Come se non bastasse - ricorda Sesta Sport - nelle ultime ore sono arrivate anche le decisioni del giudice sportivo che hanno aggravato il quadro. Contro il Napoli mancheranno infatti anche Loyola e Bozhinov, fermati per squalifica dopo l’ultimo turno di campionato. Due stop che rischiano di incidere soprattutto sugli equilibri della squadra, in particolare tra difesa e centrocampo. Il Pisa si avvicina dunque all’impegno contro gli azzurri con una rosa fortemente rimaneggiata e con diverse scelte obbligate per l’allenatore. Nei prossimi giorni si proverà almeno a recuperare qualche elemento dall’infermeria, ma al momento la situazione resta decisamente complicata.