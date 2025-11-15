Hojlund out Danimarca-Bielorussia: svelato il motivo della sua assenza
Alle 20:45 la Danimarca affronterà la Bielorussia nella quinta giornata del Gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali 2026, ma dovrà fare a meno di Rasmus Højlund, che non compare nemmeno in panchina.
La nazionale del CT Brian Riemer ha comunicato la sua indisponibilità. Secondo il portale danese Ekstra Bladet, l’attaccante del Napoli è stato vittima di un leggero attacco influenzale all’ultimo minuto e per questo motivo guarderà da casa i suoi compagni giocare. Di seguito le formazioni ufficiali del match:
DANIMARCA (4-4-1-1): Schemichel; Kristensen, Christensen, Vestergaard, Dorgu; Isaksen, Højbjerg, Norgaard, Damsgaard; Eriksen, Wind.
A disposizione: Biereth, Billing, Dreyer, Froholdt, Hermansen, Hjulmand, Høgsberg, Jorgensen, Nartey, Nelsson, O'Riley.
Allenatore: Riemer.
BIELORUSSIA (3-4-2-1): Lapoukhov; Parkhomenko, Begunov, Zabelin; Malashevich, Yablonskiy, Ebong, Pechenin; Demchenko, Gromyko; Lisakovich.
Allenatore: Ferrer.
