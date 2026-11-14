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Hojlund sfida Gonçalo Ramos: le formazioni ufficiali di Portogallo-Danimarca

Hojlund sfida Gonçalo Ramos: le formazioni ufficiali di Portogallo-DanimarcaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:55Notizie
di Davide Baratto
Portogallo e Danimarca si affrontano nella quinta giornata di Nations League. Rasmus Hojlund parte titolare nell'attacco danese

Tutto pronto per Portogallo-Danimarca, sfida valida per la quinta giornata della Lega A di UEFA Nations League, in programma questa sera alle 20.45. Riflettori puntati su Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, che partirà dal primo minuto al centro dell'attacco danese. Il centravanti azzurro guiderà il reparto offensivo della propria nazionale, mentre il Portogallo si affiderà a Gonçalo Ramos, supportato da Bruno Fernandes, João Félix e Pedro Neto.

Le formazioni ufficiali di Portogallo-Danimarca

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Dalot, Veiga, Rúben Dias, António Costa; Vitinha, Rúben Neves; Bruno Fernandes, João Félix, Pedro Neto; Gonçalo Ramos. Commissario tecnico: Jorge Jesus.
DANIMARCA (4-2-3-1): Hermansen; Bah, Provstgaard, Andersen, Mæhle; Hjulmand, Højbjerg; Isaksen, Damsgaard, Daramy; Hojlund. Commissario tecnico: Brian Riemer.