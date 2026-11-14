Hojlund sfida Gonçalo Ramos: le formazioni ufficiali di Portogallo-Danimarca
Tutto pronto per Portogallo-Danimarca, sfida valida per la quinta giornata della Lega A di UEFA Nations League, in programma questa sera alle 20.45. Riflettori puntati su Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, che partirà dal primo minuto al centro dell'attacco danese. Il centravanti azzurro guiderà il reparto offensivo della propria nazionale, mentre il Portogallo si affiderà a Gonçalo Ramos, supportato da Bruno Fernandes, João Félix e Pedro Neto.
Le formazioni ufficiali di Portogallo-Danimarca
PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Dalot, Veiga, Rúben Dias, António Costa; Vitinha, Rúben Neves; Bruno Fernandes, João Félix, Pedro Neto; Gonçalo Ramos. Commissario tecnico: Jorge Jesus.
DANIMARCA (4-2-3-1): Hermansen; Bah, Provstgaard, Andersen, Mæhle; Hjulmand, Højbjerg; Isaksen, Damsgaard, Daramy; Hojlund. Commissario tecnico: Brian Riemer.
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