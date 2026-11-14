Ufficiale Tra i migliori con la Francia, lascia il ritiro per infortunio: salterà Belgio-Italia

L'esterno del Bologna non ha recuperato dal trauma alla caviglia rimediato contro la Francia. E' arrivata la decisione dello staff medico azzurro.

Dopo un'ottima prestazione contro la Francia, Nicolò Cambiaghi è costretto a fermarsi. L'esterno del Bologna non sarà a disposizione per la prossima sfida della Nazionale contro il Belgio e ha già lasciato il ritiro azzurro. La decisione è arrivata dopo le valutazioni dello staff medico, che ha constatato il mancato recupero dal trauma alla caviglia riportato giovedì durante la partita contro i francesi. Un problema che aveva già impedito al calciatore di allenarsi regolarmente con i compagni nella seduta mattutina ad Appiano Gentile.

Il comunicato della FIGC sulle condizioni di Cambiaghi

La FIGC ha ufficializzato l'indisponibilità dell'attaccante del Bologna attraverso una nota diffusa al termine degli accertamenti: "In mattinata lo staff medico azzurro ha valutato le condizioni di Nicolò Cambiaghi: l’attaccante del Bologna non ha recuperato dal trauma alla caviglia riportato giovedì in occasione della partita con la Francia e lascerà quindi il ritiro".