De Bruyne via? Tmw punge Allegri: “Il problema non è lui ma il gioco del Napoli”

Ivan Cardia, nel suo editoriale, analizza il rendimento di De Bruyne e individua nelle difficoltà collettive del Napoli il principale problema.

Kevin De Bruyne continua a lasciare il segno con la maglia del Belgio, mentre a Napoli restano gli interrogativi sul suo rendimento e sulla sua collocazione tattica. A intervenire sulla questione è il giornalista Ivan Cardia, che nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb sposta l'attenzione dalle prestazioni del centrocampista alle difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri. Secondo la sua analisi, il problema non sarebbe rappresentato dal singolo giocatore, ma da un Napoli che fatica a esprimere il proprio potenziale e a valorizzare le qualità dei suoi elementi migliori. Una riflessione che coinvolge direttamente il lavoro dell'allenatore, chiamato a trovare gli equilibri giusti per far rendere al meglio l'organico a disposizione.

TMW critica Allegri: “Il Napoli non mette i migliori nelle condizioni di incidere”

Nel suo commento, Cardia sottolinea come De Bruyne abbia già dimostrato di poter essere decisivo, ricordando anche il gol segnato con il Belgio in Turchia. Il giornalista evidenzia inoltre le difficoltà di inserimento del centrocampista nel contesto azzurro e chiama in causa le responsabilità tecniche di Allegri, soffermandosi anche sul caso Vergara: “De Bruyne segna anche con il Belgio. Il problema del Napoli non è lui. Kevin De Bruyne ha segnato anche in Turchia, contribuendo alla rimonta della nazionale belga. Il quarto gol in campionato, già realizzato prima della sosta, basterebbe peraltro a ricordare che il rendimento individuale del fuoriclasse ex Manchester City non è il principale problema del Napoli. Ma, forse, il Napoli è il principale limite di KDB: da quando è arrivato, di fatto, è sempre stato un corpo estraneo, alla squadra e alla città. Massimiliano Allegri è stato chiamato proprio per questo: trovare una soluzione. Anche perché sarebbe troppo comodo trasformare uno dei migliori centrocampisti degli ultimi vent'anni in un problema tattico. Il Napoli segna meno di quanto dovrebbe, fatica a dare continuità alle prestazioni e, soprattutto, non riesce a mettere i propri giocatori migliori nelle condizioni di incidere con regolarità. La partita dell'Italia offre un altro spunto: Antonio Vergara è entrato e si è procurato un rigore, dimostrando ancora una volta di poter essere utile. Allegri ha una rosa che dovrebbe consentirgli di fare molto meglio del decimo posto”.