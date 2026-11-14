Nations League: vince la Norvegia, ko la Georgia senza Kvara. I risultati del pomeriggio
Si concludono le gare del pomeriggio di Nations League, con tre sfide valide per la quinta giornata della competizione. In Lega A, la Norvegia supera 3-1 il Galles grazie alle reti di Nusa, Schjelderup e Haaland, quest'ultimo a segno su calcio di rigore nel finale. In Lega B arriva invece una sconfitta per la Georgia, priva della sua stella Khvicha Kvaratskhelia, infortunato: l'Ungheria si impone 2-0 in trasferta, beneficiando prima dell'autorete di Dvali e poi del gol di Varga. Termina infine senza reti la sfida tra Kosovo e Israele, con i padroni di casa rimasti in inferiorità numerica nella ripresa per l'espulsione di Hodza.
Nations League, i risultati di sabato 14 novembre
Norvegia-Galles 3-1
Georgia-Ungheria 0-2
Kosovo-Israele 0-0
Portogallo-Danimarca ore 20:45
Austria-Irlanda ore 20:45
Irlanda del Nord-Ucraina ore 20:45
Romania-Polonia ore 20:45
Svezia-Bosnia-Erzegovina ore 20:45
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