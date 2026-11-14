Ufficiale Belgio-Italia, Lukaku recupera? L’annuncio di Van Bommel in conferenza

Buone notizie per il Belgio alla vigilia della sfida contro l'Italia: Romelu Lukaku ha recuperato e sarà a disposizione.

Il Belgio recupera Romelu Lukaku in vista della sfida contro l'Italia. L'attaccante, che non era al meglio della condizione, ha superato i problemi fisici ed è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo. A confermarlo è stato il commissario tecnico Mark van Bommel, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita. Il centravanti ha partecipato senza limitazioni alle ultime due sedute a Tubeke e sarà quindi regolarmente a disposizione. Il ct ha inoltre annunciato il ritorno di Roméo Lavia, sottolineando l'importanza di poter contare su tutti gli effettivi: “Si è allenato ieri e oggi a Tubeke, partecipando a tutte le attività. È sicuramente disponibile. Tutti sono in forma, anche Roméo Lavia è tornato. Per fortuna non è stato squalificato a Smirne”. Van Bommel ha poi evidenziato le qualità offensive della propria squadra, soffermandosi anche su Charles De Ketelaere: “Romelu ha esperienza nelle grandi partite e questo può rappresentare un vantaggio. Ma anche Charles De Ketelaere è un attaccante moderno: viene incontro, arretra e sa attaccare la profondità”.

Van Bommel avverte il Belgio: “Questa è un'Italia diversa”

Nel corso della conferenza, il commissario tecnico belga ha analizzato anche il momento della Nazionale italiana, reduce dal successo per 3-1 contro la Francia. Van Bommel si aspetta una partita complicata, riconoscendo i progressi mostrati dagli azzurri nelle ultime uscite e indicando in particolare il pericolo rappresentato da Francesco Pio Esposito: “Questa è un'Italia diversa rispetto alla prima partita. Contro la Turchia hanno dimostrato di saper giocare un ottimo calcio. Anche contro la Francia. Non sarà certo una partita facile. Il loro attaccante Esposito è molto pericoloso. Sta crescendo incredibilmente bene”.