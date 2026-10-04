Hojlund stende il Galles: il suo rigore regala la vittoria alla Danimarca

Rasmus Højlund decide Galles-Danimarca dal dischetto: terzo gol in quattro gare di Nations League e quinta rete stagionale tra club e Nazionale

La Danimarca supera 1-0 il Galles nella quarta giornata di Nations League e lo fa ancora una volta con la firma di Rasmus Højlund. L’attaccante del Napoli decide la sfida al 75’, trasformando con freddezza il calcio di rigore che rompe l’equilibrio: rincorsa breve, portiere spiazzato e pallone in rete. Il centravanti danese resta in campo fino all’82’, quando lascia il posto a Høgh. Per Højlund si tratta del terzo gol in quattro partite di questa sosta nazionali, senza conteggiare anche l’autogol provocato, e del quinto centro stagionale considerando anche le due reti realizzate con la maglia del Napoli. Un’altra conferma del suo ottimo momento realizzativo con la Danimarca.

Nations League, i risultati di domenica 4 ottobre

Galles-Danimarca 0-1

Grecia-Germania 0-0

Olanda-Serbia 2-1

Portogallo-Norvegia 2-1

Kosovo-Austria 1-1

Irlanda-Israele 1-1

Azerbaigian-Lituania 1-0

Malta-Andorra 1-0