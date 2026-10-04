Hojlund stende il Galles: il suo rigore regala la vittoria alla Danimarca
La Danimarca supera 1-0 il Galles nella quarta giornata di Nations League e lo fa ancora una volta con la firma di Rasmus Højlund. L’attaccante del Napoli decide la sfida al 75’, trasformando con freddezza il calcio di rigore che rompe l’equilibrio: rincorsa breve, portiere spiazzato e pallone in rete. Il centravanti danese resta in campo fino all’82’, quando lascia il posto a Høgh. Per Højlund si tratta del terzo gol in quattro partite di questa sosta nazionali, senza conteggiare anche l’autogol provocato, e del quinto centro stagionale considerando anche le due reti realizzate con la maglia del Napoli. Un’altra conferma del suo ottimo momento realizzativo con la Danimarca.
Nations League, i risultati di domenica 4 ottobre
Galles-Danimarca 0-1
Grecia-Germania 0-0
Olanda-Serbia 2-1
Portogallo-Norvegia 2-1
Kosovo-Austria 1-1
Irlanda-Israele 1-1
Azerbaigian-Lituania 1-0
Malta-Andorra 1-0
Serie A Enilive 2026-2027
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