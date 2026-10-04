Ufficiale Hojlund titolare per guidare l'attacco: le formazioni ufficiali di Galles-Danimarca

Galles-Danimarca, formazioni ufficiali: Højlund titolare al centro dell’attacco danese, con Isaksen e Daramy ai suoi lati

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Galles-Danimarca, sfida valida per il quarto turno della Nations League. Nella selezione danese c’è spazio ancora una volta dal primo minuto per Rasmus Højlund: l’attaccante del Napoli guiderà il reparto offensivo, con Isaksen e Daramy ai suoi lati nel 4-3-3 scelto dalla Danimarca. I padroni di casa rispondono con un 4-2-3-1, affidandosi al centravanti Koumas con Cullen, Johnson e Thomas alle sue spalle.

Le formazioni ufficiali di Galles-Danimarca

GALLES (4-2-3-1): Ward; Williams, Cabango, Davies, Dasilva; James, Ampadu; Johnson, Cullen, Thomas; Koumas. CT: Bellamy

DANIMARCA (4-3-3): Hermansen; Kristensen, Andersen, Provstgaard, Maehle; Hjulmand, Højbjerg, Froholdt; Isaksen, Højlund, Daramy. CT: Riemer