Prima pagina Corriere dello Sport titola così sulle indagini su Rocchi: "Sfondati"

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"Sfondati". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il riferimento è al terremoto che ha colpito il mondo arbitrale con Rocchi indagato per frode sportiva. Il designatore degli arbitri, secondo il PM, avrebbe fatto pressioni al VAR e scelto arbitri che sarebbero stati "graditi" all'Inter.