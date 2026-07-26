Prima pagina Calciomercato Juventus, Tuttosport e le parole di Spalletti: "Aspetto Kolo!"

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Luciano Spalletti vuole Kolo Muani per l'attacco della sua Juventus. In prima pagina sul quotidiano spazio anche alla questione Pirlo-Nazionale.

"Aspetto Kolo!". Apre con un virgolettato di Luciano Spalletti su Randal Kolo Muani e sul calciomercato della Juventus l'edizione odierna di Tuttosport. L'allenatore ex Napoli ha parlato dopo l'amcihevole vinta. Spazio anche al Torino: "Né idee né gol, Toro a zero e contestato". E ancora sulla Nazionale: "Sponsor russo e poi Abodi, le spine di Pirlo".