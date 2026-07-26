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Slitta la firma di Pirlo con la Nazionale, La Gazzetta dello Sport: "Ombre russe"

Slitta la firma di Pirlo con la Nazionale, La Gazzetta dello Sport: "Ombre russe"
Oggi alle 07:45Notizie
di Pierpaolo Matrone
Ecco le richieste di chiarimento avanzate da Giovanni Malagò sul rapporto tra Pirlo e Fonbet, società di scommesse con sede a Mosca.

La Gazzetta dello Sport apre oggi in edicola con un titolo legato alla nomina di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della Nazionale: "Ombre russe", sottolineando le richieste di chiarimento avanzate da Giovanni Malagò sul rapporto tra Pirlo e Fonbet, società di scommesse con sede a Mosca, una vicenda che ha già acceso il dibattito politico