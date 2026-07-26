Prima pagina
L'agente è stato chiaro, Corriere dello Sport: "Lukaku non fa la riserva"
Venerdì sera Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, ha parlato del futuro dell'attaccante belga, sempre più lontano dal Napoli.
Il Corriere dello Sport in prima pagina titola sulle reazioni del mondo del calcio allo slittamento della nomina di Andrea Pirlo come c.t. della Nazionale, con il titolo "Pirlo spacca l'Italia", evidenziando come club, tifosi e rappresentanti della politica si aspettassero una scelta diversa per la panchina azzurra. Spazio anche al Napoli, con le parole di Pastorello: "Lukaku non fa la riserva", ha detto l'agente.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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