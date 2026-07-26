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L'agente è stato chiaro, Corriere dello Sport: "Lukaku non fa la riserva"

L'agente è stato chiaro, Corriere dello Sport: "Lukaku non fa la riserva"
Oggi alle 08:10Notizie
di Pierpaolo Matrone
Venerdì sera Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, ha parlato del futuro dell'attaccante belga, sempre più lontano dal Napoli.

Il Corriere dello Sport in prima pagina titola sulle reazioni del mondo del calcio allo slittamento della nomina di Andrea Pirlo come c.t. della Nazionale, con il titolo "Pirlo spacca l'Italia", evidenziando come club, tifosi e rappresentanti della politica si aspettassero una scelta diversa per la panchina azzurra. Spazio anche al Napoli, con le parole di Pastorello: "Lukaku non fa la riserva", ha detto l'agente.