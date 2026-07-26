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Presentazione Napoli, Il Mattino: "Show a Dimaro, è festa azzurra"

Presentazione Napoli, Il Mattino: "Show a Dimaro, è festa azzurra"
Oggi alle 08:50Notizie
di Pierpaolo Matrone
Il Napoli ieri è stato presentato dinanzi ai tifosi presenti nel ritiro di Dimaro, ed è stata una vera e propria festa azzurra.

"Show a Dimaro, è festa azzurra". E' questo il titolo che Il Mattino sceglie per aprire sullo sport oggi in edicola in prima pagina. La squadra in piazza, tra entusiasmo e passione e dei tifosi. Spazio anche al caso Pirlo: "Caos Nazionale, Pirlo è già in bilico".