Prima pagina Conferenza Di Lorenzo, Il Roma sottolinea: "Napoli pronto a rivincere"

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Ieri a Dimaro si è tenuta prima la conferenza stampa di Giovanni Di Lorenzo e poi la presentazione ufficiale della squadra.

Il Napoli ieri è stato presentato in ritiro a Dimaro-Folgarida dinanzi ai tifosi. Prima, però, si è tenuta la conferenza stampa di Giovanni Di Lorenzo. Il Roma oggi in edicola apre con questi due temi: "Di Lorenzo: Napoli pronto a rivincere. E in piazza delirio per Max e gli azzurri".