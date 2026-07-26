Italia, clamorosa rivoluzione? Niente Pirlo, Mancini verso il ritorno

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Mimun lancia l'indiscrezione: possibile rivoluzione in Nazionale.

Una clamorosa indiscrezione scuote il mondo del calcio italiano. Il direttore del TG5, Clemente Mimun, ha affidato ai social un messaggio destinato a far discutere: "Rivoluzione in vista: Mancini!!!". Un post brevissimo, ma sufficiente ad alimentare le voci su un possibile ribaltone ai vertici della Nazionale italiana. Pochi minuti dopo, Mimun ha rincarato la dose con un secondo messaggio: "E tutto cambia", lasciando intendere che sarebbero imminenti importanti novità nell'organigramma federale.

Ipotesi ritorno di Mancini: possibile addio a Maldini

Al momento non esistono comunicazioni ufficiali da parte della FIGC, ma l'anticipazione del direttore del TG5 apre scenari del tutto nuovi. Se l'indiscrezione dovesse trovare conferma, tramonterebbe l'ipotesi Andrea Pirlo, finita nelle ultime settimane al centro di numerose critiche sia sul piano tecnico che politico. Il ritorno di Roberto Mancini rappresenterebbe un vero colpo di scena e potrebbe comportare anche l'addio di Paolo Maldini dal progetto federale, costringendo la FIGC a ripartire praticamente da zero. Secondo le ricostruzioni, Mancini sarebbe da tempo il candidato preferito del presidente Giovanni Malagò, ma al momento si tratta esclusivamente di indiscrezioni in attesa di eventuali conferme ufficiali.