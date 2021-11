"Dazn si sdoppia": la dicitura sugli abbonamenti è scomparsa dal sito della piattaforma

Trova sempre più conferme la notizia anticipata oggi da Il Sole 24 Ore sull'addio ai due dispositivi in contemporanea su un abbonamento DAZN (a meno che non siano collegati alla stessa rete). La dicitura "DAZN si sdoppia con uno solo abbonamento" è scomparsa dal sito della piattaforma. Non è più presente infatti il post 'con un’unica sottoscrizione, inoltre, Dazn praticamente si sdoppia: potrai guardare due contenuti – uguali o differenti – allo stesso momento e su due dispositivi diversi”.