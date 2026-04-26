Prima pagina

Il Mattino: "Scandalo arbitri: 'Scelti quelli graditi all'Inter'"

Il Mattino: "Scandalo arbitri: 'Scelti quelli graditi all'Inter'"
Oggi alle 08:50Notizie
di Pierpaolo Matrone

La prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino è dedicata al nuovo scandalo, l'ennesimo, che riguarda il mondo del calcio. Il designatore arbitrale di Serie A Gianluca Rocchi è stato indagato dalla Procura per frode sportiva. Questo il titolo del quotidiano: "Scandalo arbitri: "Scelti quelli graditi all'Inter".