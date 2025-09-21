Prima pagina La Gazzetta dello Sport in apertura: "Tre gol a Udine e 2° posto, Milanone!"

È stata una serata coi fiocchi per i rossoneri di Max Allegri ieri al Bluenergy Stadium contro l'Udinese: super Pulisic (doppietta) con un assist per la rete di Fofana ha permesso di prevalere 3-0 sui friulani. È la terza vittoria consecutiva per il Diavolo, dopo Bologna e Lecce: "Milanone", il titolo adoperato da La Gazzetta dello Sport in prima pagina. Con tre gol segnati a Udine e zero concessi, anche in assenza di Maignan tra i pali, blindato il successo e il secondo posto dietro la Juventus di un punto.

"Furia Tudor", invece, a proposito della Juventus in trasferta al Bentegodi e reduci da un 1-1 contro l'Hellas Verona: "Arbitraggio e VAR vergognosi", non si trattiene il tecnico della Vecchia Signora. E ora il Napoli può mettere a segno una mini fuga in vetta. Di spalla a destra invece pronta l'analisi sull'Inter, oggi in campo contro il Sassuolo a San Siro dopo essersi rialzata in Champions League.

"Ci prova Thuram", suggerisce la Rosea: c'è il tabù Sassuolo da spezzare e Tikus si candida per una maglia da titolare, in porta invece ci sarà un ricambio (questioni di turnover) e toccherà a Josep Martinez, mentre Lautaro dovrebbe riposare e al suo posto gravitare Pio Esposito al centro dell'attacco. Oggi però, all'ora di pranzo, fissato l'appuntamento nella Capitale per il derby tra Lazio e Roma, Sarri a tu per tu con Gasperini.