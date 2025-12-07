Prima pagina

La Gazzetta dello Sport in taglio alto: "Spalletti SpaccaNapoli"
Pierpaolo Matrone

"Spalletti Spaccanapoli". E' questo il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica al big match di stasera tra Napoli e Juventus, la partita che segnerà il ritorno di Luciano Spalletti per la prima volta al Maradona dopo lo Scudetto. "Conte alla carica: rivuole la testa", si legge ancora.