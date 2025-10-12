Prima pagina La Gazzetta dello Sport titola: "Vediamo azzurro"

"Vediamo Azzurro" è il titolo scelto questa mattina da La Gazzetta dello Sport per commentare la vittoria ottenuta dall'Italia sul campo dell'Estonia, nella gara di qualificazione ai prossimi Mondiali.

Ad aprire il match è la rete di Moise Kean, uscito poco dopo a causa di un problema alla caviglia. Alla mezz'ora Retegui avrebbe il rigore per andare sullo 0-2 ma lo fallisce. Otto minuti dopo è lo stesso italoargentino, però, a trovare il bis. Nella ripresa prima rete con la maglia azzurra per Pio Esposito e gol della bandiera estone su errore di Donnarumma.