La Gazzetta dello Sport titola: "Vediamo azzurro"
"Vediamo Azzurro" è il titolo scelto questa mattina da La Gazzetta dello Sport per commentare la vittoria ottenuta dall'Italia sul campo dell'Estonia, nella gara di qualificazione ai prossimi Mondiali.
Ad aprire il match è la rete di Moise Kean, uscito poco dopo a causa di un problema alla caviglia. Alla mezz'ora Retegui avrebbe il rigore per andare sullo 0-2 ma lo fallisce. Otto minuti dopo è lo stesso italoargentino, però, a trovare il bis. Nella ripresa prima rete con la maglia azzurra per Pio Esposito e gol della bandiera estone su errore di Donnarumma.
18 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Torino
|Napoli
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
