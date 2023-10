Sky - Previsto incontro ADL-Garcia a Castel Volturno: gli aggiornamenti

TuttoNapoli.net

Il presidente del Napoli è arrivato nel centro sportivo della squadra, con i giocatori - non convocati in nazionale - impegnati nel secondo giorno di allenamenti dopo la ripresa. De Laurentiis incontrerà l'allenatore Rudi Garcia, il cui futuro è sempre in bilico dopo il deludente avvio di stagione. Ieri Antonio Conte - nome forte per l'eventuale sostituzione - aveva ribadito la volontà di rimanere fermo.