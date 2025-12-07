Prima pagina Tuttosport dà l'ultimatum alla Juventus: "Scudetto, dentro o fuori!"

vedi letture

In occasione della prima pagina di oggi: Tuttosport titola: "Juve scudetto: dentro o fuori". Maradona, ore 20.45: Spalletti, emozioni e sogni. Il tecnico: "Napoli ci dirà chi siamo". II tecnico torna nella "sua" città e non si nasconde: "Se si vuole crescere, c'è bisogno di serate così". Prima sfida con Conte: "Allenatore top, come uomo non lo conosco".

Spazio anche all'altra metà di Torino, con il seguente titolo in taglio basso: "Toro, o ti sgretoli o ne esci più forte". Il tecnico Baroni: "Meritiamo 4 o 5 in pagella? lo non ragiono così". Altra strigliata a Ngonge: "Aveva la pubalgia, ma ora dia di più".