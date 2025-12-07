Prima pagina
Tuttosport dà l'ultimatum alla Juventus: "Scudetto, dentro o fuori!"
TuttoNapoli.net
In occasione della prima pagina di oggi: Tuttosport titola: "Juve scudetto: dentro o fuori". Maradona, ore 20.45: Spalletti, emozioni e sogni. Il tecnico: "Napoli ci dirà chi siamo". II tecnico torna nella "sua" città e non si nasconde: "Se si vuole crescere, c'è bisogno di serate così". Prima sfida con Conte: "Allenatore top, come uomo non lo conosco".
Spazio anche all'altra metà di Torino, con il seguente titolo in taglio basso: "Toro, o ti sgretoli o ne esci più forte". Il tecnico Baroni: "Meritiamo 4 o 5 in pagella? lo non ragiono così". Altra strigliata a Ngonge: "Aveva la pubalgia, ma ora dia di più".
Pubblicità
Notizie
Copertina ADL: "Il Maradona va ripensato da zero! Napoli-Juve? Confido nel centrocampo". Poi un retroscena di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
07 dic 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Juventus
In primo piano
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Buone risposte da tutti, avanti con merito. Sappiamo che ci sarà da soffrire. Su Lucca..."
Antonio NotoLiveAmbrosino in conferenza: "Contenti, ci tenevamo a passare il turno. A noi giovani il mister ci tiene in considerazione"
Davide BarattoADL: "Napoli più forte dell'anno scorso! I nuovi stanno dimostrando, ma siamo in 20..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le proteste shock da Roma, lo scandalo cartellini, la bugia di Gasperini e il diabolico piano di Conte
Antonio NotoLobotka: "Con la Roma gara perfetta per verificare la nostra crescita. Nuovo modulo? Le ali hanno più libertà, buono anche per i difensori"
Pierpaolo MatroneTuttonapoliGilmour, possibile intervento per la pubalgia: fissato il periodo dell'eventuale operazione
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com