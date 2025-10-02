Prima pagina

Il Mattino: "Ci pensa Hojlund"

Il Mattino: "Ci pensa Hojlund"
Oggi alle 01:30Notizie
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino apre in prima pagina con la prima vittoria del Napoli di Antonio Conte in Champions League: "Ci pensa Hojlund. Il Napoli liquida lo Sporting dopo una sfida durissima: vittoria importante per il morale e per la classifica". Di spalla il bilancio degli scontri tra tifoserie andati in scena al centro di Napoli prima della sfida con i portoghesi: "Furia ultras, assalto ai portoghesi prima del match. Un ferito e 4 fermati". Di seguito la prima pagina integrale.