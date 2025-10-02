Prima pagina
Il Mattino: "Ci pensa Hojlund"
Nell'edizione di oggi, Il Mattino apre in prima pagina con la prima vittoria del Napoli di Antonio Conte in Champions League: "Ci pensa Hojlund. Il Napoli liquida lo Sporting dopo una sfida durissima: vittoria importante per il morale e per la classifica". Di spalla il bilancio degli scontri tra tifoserie andati in scena al centro di Napoli prima della sfida con i portoghesi: "Furia ultras, assalto ai portoghesi prima del match. Un ferito e 4 fermati". Di seguito la prima pagina integrale.
2 Conte in conferenza: "Prova da squadra! Ora implementiamo soluzioni. De Bruyne? Nulla da farsi perdonare. Su Hojlund e JJ..."
05 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Genoa
