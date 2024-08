Prima pagina Il Mattino: "Conte d'assalto"

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dà spazio in prima pagina all'esordio del Napoli in campionato: "Conte d'assalto. Domani il Napoli a Verona. Neres in arrivo". In taglio alto spazio al compleanno di Madonna a Pompei: "La festa di Madonna: serata e 200mila euro agli Scavi di Pompei". Di seguito la prima pagina integrale.