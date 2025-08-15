Prima pagina

Il Mattino: “Napoli ok, ma Lukaku va ko”
di Redazione Tutto Napoli.net

“Napoli ok, ma Lukaku va ko”, titola in prima pagina il quotidiano partenopeo Il Mattino, con tanto di foto dell’attaccante belga molto dolorante. “Liquidato l’Olympiacos, apprensione per il bomber infortunato”, si legge sulle condizioni dell’attaccante che verranno chiarite solo dagli esami strumentali. Di seguito la prima pagina integrale.