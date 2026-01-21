Prima pagina

Il Mattino: "Tormento Champions"
"Tormento Champions", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, commentando il deludente pareggio degli azzurri nel match europeo di ieri sera. Il sommario: "Il Napoli si fa rimontare dal Copenhagen in dieci (1-1). Playoff più lontani". Di seguito la prima pagina integrale.