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Il Milan vince e torna secondo (Napoli scavalcato), Corriere dello Sport: L'ombra del Diavolo"

Il Milan vince e torna secondo (Napoli scavalcato), Corriere dello Sport: L'ombra del Diavolo"
Oggi alle 08:10Notizie
di Pierpaolo Matrone

Successo di misura per il Milan. La squadra di Massimiliano Allegri supera 3-2 il Torino a San Siro e avvicina l'Inter in classifica a -5 in attesa del match di oggi fra le capolista e la Fiorentina al "Franchi". Una vittoria importante in chiave Champions League e che potrebbe riaprire i giochi anche per la vetta del campionato. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "L'ombra del Diavolo".