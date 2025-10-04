Il Napoli non ha perso la varietà offensiva: già 8 azzurri a segno, come altre due big

vedi letture

Al netto di alcune difficoltà riscontrate contro i blocchi bassi o comunque le squadre più chiuse, il Napoli ha iniziato la stagione confermando la sua grande compagnia del gol, mandando in rete tanti giocatori diversi e vincendo tante partite proprio con la sua varietà offensiva.

Come scrive anche il club azzurro sul proprio sito web, iI Napoli è tra le 3 squadre della Serie A 2025/26 con più marcatori diversi: 8 calciatori a segno dopo 5 turni, come Inter e Juventus. Kevin De Bruyne, inoltre, ha già trovato tre reti in questo campionato: tutti i suoi gol sono arrivati lontano da Napoli. E domani, proprio contro il Genoa, cerca la prima gioia personale a Fuorigrotta.