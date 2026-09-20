Foto Hojlund, solo ed a 50 metri dalla porta: solo 2 tocchi in area, ecco la sua partita

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Hojlund isolato in Fiorentina-Napoli: appena due tocchi nell’area viola e pochi palloni giocabili.

Il pareggio per 1-1 tra Fiorentina e Napoli ha evidenziato anche le difficoltà offensive della squadra di Massimiliano Allegri, con Rasmus Hojlund rimasto troppo spesso isolato dal resto dei compagni. L’attaccante danese ha provato ad attaccare la profondità e a mettere a disposizione della squadra velocità e fisicità, ma è stato servito pochissimo negli ultimi metri. Per lunghi tratti Hojlund si è ritrovato lontanissimo dalla porta di De Gea, costretto ad abbassarsi e a giocare anche a circa 50 metri dalla porta avversaria.

Hojlund, appena due tocchi nell’area della Fiorentina

Il dato che fotografa meglio la sua partita è quello relativo alla presenza nell’area avversaria: appena due tocchi nell’area di rigore della Fiorentina. Numeri che raccontano quanto il Napoli abbia faticato a coinvolgere il proprio centravanti nelle zone in cui può diventare maggiormente pericoloso. Hojlund ha cercato con insistenza la profondità, ma sono mancate le verticalizzazioni e i rifornimenti necessari per metterlo nelle condizioni di incidere. Una gara complicata, dunque, non soltanto per il danese ma per l’intero sviluppo offensivo degli azzurri.