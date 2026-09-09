Infortunio Anguissa: si è fatto male nel tentativo di far gol a San Siro

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Tuttosport fa il punto sulle condizioni di Franck Zambo Anguissa e sull’emergenza che ha colpito il centrocampo del Napoli dopo appena tre partite. Dopo lo stop di McTominay per la fibrillazione atriale, arrivato in seguito alla sconfitta contro il Como, anche il camerunense è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

Napoli, emergenza a centrocampo: dopo McTominay si ferma anche Anguissa

«Non ci sarà», ha confermato Massimiliano Allegri alla vigilia della prossima sfida. Anguissa ha riportato un allungamento al flessore nel tentativo di trasformare in rete il pallone servito da Lucca. Un altro problema, dunque, per il centrocampo azzurro, che nel giro di poche gare ha perso due elementi importanti.