Nelle ultime tre sfide, due assist: KDB il talismano di Allegri per l'Arsenal

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L’Arsenal diventerà così l’avversario affrontato più volte dal belga in carriera, davanti a Chelsea e Manchester United

Kevin De Bruyne ritrova una delle squadre contro cui ha costruito alcuni dei numeri migliori della sua carriera. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, quella di oggi sarà «la sua sfida numero 23 contro l'Arsenal, la prima fuori dall'area inglese della Premier e delle coppe». L’Arsenal diventerà così l’avversario affrontato più volte dal belga in carriera, davanti a Chelsea e Manchester United, entrambe ferme a 22 incroci.

De Bruyne-Arsenal, precedenti da record

Ma il dato più interessante riguarda i gol: «I Gunners sono già la squadra a cui ha segnato più gol in carriera, 8», scrive il quotidiano. De Bruyne, 12 gol propiziati nelle ultime 17 da titolare Numeri importanti anche nelle sfide più recenti. De Bruyne ha partecipato a 12 gol nelle ultime 17 partite da titolare contro l’Arsenal, con 8 reti e 4 assist. Nelle ultime tre sfide il bilancio è di tre gol e due assist.

Un rendimento che spinge il Corriere dello Sport a definirlo «un talismano. O almeno è quel che spera Allegri». Il Napoli si affida anche al feeling speciale di KDB con i Gunners.