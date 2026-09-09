Niente sold-out per Napoli-Arsenal: il dato della prevendita

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La cornice di pubblico per l’esordio stagionale in Champions League tra Napoli e Arsenal al Stadio Diego Armando MaradonaFai clic per aprire il riquadro laterale per ulteriori informazioni si preannuncia caldissima, anche se non si registrerà il tanto sperato "tutto esaurito". Secondo le stime della vigilia, saranno circa 45 mila gli spettatori che riempiranno gli spalti dell’impianto di Fuorigrotta per sostenere gli uomini di Massimiliano Allegri nell’impegnativo debutto contro la corazzata di Mikel Arteta. L’entusiasmo della piazza partenopea ha risposto presente soprattutto nei settori popolari, dove le Curve Superiori sono state polverizzate in pochissimo tempo, confermandosi ancora una volta il cuore pulsante del tifo azzurro e facendo registrare un immediato sold out.

Tagliandi ancora disponibili su TicketOne tra Distinti e Tribune

Diversa è invece la situazione per quanto riguarda tutti gli altri settori dello stadio. Consultando la piattaforma di vendita ufficiali su TicketOne, la mappa dei posti mostra una disponibilità residua classificata tra "media" e "bassa" per i Distinti, sia superiori che inferiori, così come per la Tribuna Nisida e la Tribuna Posillipo. Si allontana dunque la prospettiva del classico tutto esaurito, ma l’atmosfera all’interno dell'impianto si preannuncia comunque carica di passione e trascinante. Con 45 mila cuori azzurri pronti a spingere la squadra dal primo minuto, il Maradona si appresta a trasformarsi nel consueto catino bollente per notti europee di questa portata.