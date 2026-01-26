Infortunio Milinkovic-Savic, i tempi di recupero: ecco quante partite può saltare

Vanja Milinkovic-Savic ha dato forfait per la trasferta di Torino contro la Juventus a causa di un infortunio. Il portiere serbo ha riportato un'elongazione del bicipite femorale, ha fatto sapere oggi il Napoli dopo gli esami del caso: "Vanja Milinkovic-Savic ha svolto esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il portiere azzurro ha già intrapreso l’iter riabilitativo", si legge nel report medico pubblicato dal club.

Ma quanto tempo dovrà rimanere fuori Milinkovic-Savic? Come accade per le lesioni, anche per le elongazioni (uno stiramento) dipende dal grado della stessa. Non essendo stato specificato, si dà per scontato che si tratti di un'elongazione di primo grado. In questi casi lo stop dovrebbe essere di 10-15 giorni, per cui l'ex Torino salterà le prossime tre partite: Chelsea, Fiorentina e Genoa. Il suo rientro in campo dovrebbe essere previsto per il match con la Roma, in programma il 15 febbraio prossimo.