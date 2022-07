iostoconADL, si diffonde l'hashtag in risposta alle offese ultrà al presidente ed a Kim

La situazione è diventata più aspra, ma le offese prima in un video diventato virale e poi in uno striscione ultrà rischiano di essere un autogol

La contestazione nei confronti di Aurelio De Laurentiis di una parte della tifoseria ha fatto discutere non poco nelle ultime settimane. La situazione è diventata più aspra verso la proprietà, ma le offese indirizzata al numero uno del club prima in un video diventato virale e poi in uno striscione ultrà (ed anche ad un probabile nuovo acquisto) rischiano di essere un autogol per chi non condivide le scelte societarie. Sui social infatti c'è stata una netta condanna agli insulti e al voler prendere in giro Kim con l'immagine delle sigarette che portano lo stesso nome, ricordando anche le contestazioni durissime agli arrivi di Lavezzi ed Hamsik, poi proseguite nell'estate di Sarri o lo scetticismo per Mertens o lo stesso Koulibaly. E' nato anche un hashtag su twitter #iostoconADL - che contiene già centinaia di messaggi - per prendere dalle distanze con le critiche a prescindere e soprattutto le offese che avvelenano il clima intorno al Napoli.