Ufficiale Italia-Belgio, le formazioni: De Bruyne e Di Lorenzo dal 1', le scelte del Mancini bis

Italia-Belgio, ufficiali le scelte dei due ct: Mancini riparte dal 4-3-3, Di Lorenzo titolare e De Bruyne guida la formazione di Van Bommel

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Italia-Belgio, match valido per la prima giornata del Gruppo A di Nations League. Roberto Mancini al suo "secondo esordio" sulla panchina degli azzurri riparte dal 4-3-3: in porta Donnarumma, in difesa il capitano del Napoli Di Lorenzo insieme a Mancini, Coppola e Calafiori. Le chiavi del centrocampo sono affidate al giovane Romano, ai suoi lati Tonali e Barella. Attacco atipico con la coppia Pio Esposito-Kean e largo destra Cambiaghi. Nuovo corso anche nel Belgio: il ct Mark Van Bommel si schiera a specchio e non rinuncia a Kevin De Bruyne.

Le formazioni ufficiali di Italia-Belgio

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Tonali, Romano, Barella; Cambiaghi, Pio Esposito, Kean.

A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Kayode, Ahanor, Raspadori, Scamacca, Mandragora, Doumbia, Frattesi, Zoma, Scalvini, Maldini.

Commissario tecnico: Roberto Mancini.

BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Godts.

A disposizione: Vandervoordt, De Busser, Debast, Theate, Lavia, Lukaku, Openda, Lukebakio, Keita, Seys, Vanaken, Fernandez-Pardo.

Commissario tecnico: Mark van Bommel.

ARBITRO: Siebert (Germania)

ASSISTENTI: Seidel e Foltyn (Germania)

IV UFFICIALE: Stegermann (Germania)

VAR: Dankert (Germania)

AVAR: Muller (Germania)