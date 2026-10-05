Ufficiale Italia, i convocati di Mancini per la Turchia: la scelta su Di Lorenzo e Vergara

Roberto Mancini sceglie i 23 giocatori per Italia-Turchia, ultima gara di Nations League della sosta. Tra i convocati c'è Vergara del Napoli.

Sono 23 i convocati di Roberto Mancini per la sfida di questa sera tra Italia e Turchia, ultima delle quattro partite di Nations League disputate dagli azzurri durante questa lunga sosta. Come già accaduto nei precedenti impegni, il ct ha lasciato fuori nove giocatori. Tra gli esclusi figurano Honest Ahanor, che nei giorni scorsi si era aggregato all'Under 21, e Moise Kean, fermatosi per infortunio dopo la gara contro la Francia. Presente invece Antonio Vergara del Napoli, così come Giovanni di Lorenzo.

Italia-Turchia, convocati ed esclusi

Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario.

Difensori: Kayode, Ruggeri, Calafiori, Bastoni, Scalvini, Di Lorenzo, Mancini.

Centrocampisti: Romano, Cambiaghi, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi, Barella.

Attaccanti: Pio Esposito, Scamacca, Inacio, Maldini, Sebastiano Esposito, Vergara.

Restano fuori dalla lista Massimo Pessina, Honest Ahanor, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora, Samuele Ricci, Moise Kean e Mohamed Alì Zoma.